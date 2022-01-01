Про співпрацю Закарпття з іншими країнами, про місце Закарпаття на міжнародній арені розповів в ефірі Радіо Тиса FM політолог, директор Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.

За його словами, зараз на міжнародній арені стало спокійніше, не було серйозних провокацій, як у 2018-му, коли була низка антиугорських та антиукраїнських провокацій.

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"Тут іде принцип т.зв. накопичувального ефекту, тобто коли воно триває 4 роки, на державному рівні, ці всі сварки, заяви тиснуть, то рано чи пізно наавіть маленька провокація може спровокувати лавину, — сказав Дмитро. — Тепер, з одного боку, всі зрозуміли, що ключоий актор, який хоче посварити людей, який зацікавлений у безладі — це Росія. З іншого боку, коли багато таких провоккацій, не розслфдуються і коли міждержавні відносини не виходять з цього глухого кута, то люди починають сумніватися, включається ця теорія змови".

"Закарпаттю дуже важливо "подивитися в дзеркало", тому що ми нерідко вважаємо, що світ крутиться навколо нас, а насправді зовсім ні, — пояснив політолог. — Закарпаття досі в багатьох випадках у гіршому розумінні провінція в центрі Європи і переваги провінційності, коли ти можеш швидко пересуватися містом, ми втрачаємо. Тому дуже важливо переосмислити свою значимість".

За словами Дмитра Тужанського, в суспільстві завжди є скепсис, коли група людей робить щось нове, не схоже на те, що було донині. І це нормально, вважає він.

"Нашій команді важливо, щоб цей скепсис переростав у здорову взаємодію однодумців. І тут важлива ідея, що ми як держава, як українці, справді можемо будувати незалежні інститути, яким довіряють. Це медіа, громадські органції, форуми, переклади книжок та ще чимало проєктів. Наша місія — перетягувати на білий світ", — додав Тужанський.

Що відомо:

Дмитро Тужанський — медіаконсультант і політичний аналітик. Спеціалізується на стратегічних комунікаціях, протидії дезінформації, розвитку медіа та редакцій. Як директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії, вивчає політичні процеси в Центрально-Східній Європі.

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