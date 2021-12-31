"Укрзалізниця" розповіла, скільки людей зустріне Новий рік у потягах

Новий рік у потягах зустрічатимуть близько 10 тисяч людей.

"У новорічну ніч близько 10 тисяч пасажирів подорожуватимуть у 86 поїздах АТ "Укрзалізниця", — повідомили у пресслужбі компанії.

Як відзначається, у період масових новорічних та Різдвяних свят призначено 17 додаткових пасажирських поїздів. Ще 2-м поїздам подовжено маршрут та 4-м збільшено періодичність курсування.

Також у компанії повідомили, що на свята збільшилася кількість пасажирів, які приїжджають на станції поблизу курортів Українських Карпат: Татарів (Буковель), Ворохта, Яремче та Ясіня.

Читайте також

Українські перемоги, відставки, зустрічі й сподівання. Згадуємо 2021 рік у 21 фото

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу