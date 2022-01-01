Високі врожаї, ремонти доріг, мостоперехід: досягнення Херсонщини 2021 року

2021 рік для Херсонщини був різноплановим. При високих врожаях зернових та овочів – занизькі ціни на сільськогосподарську продукцію, "велике будівництво" доріг, яке не дійшло до сіл, відкриття нових рейсів у Херсонському аеропорту та закриття його на реконструкцію, досягнення у трансплантології і постійна щоденна боротьба медиків за життя хворих на коронавірус. Суспільне зібрало основні досягнення Херсонщини 2021 року.

Найбільший врожай за останні 30 років

2021-го Херсонщина зібрала найбільший врожай зернових за останні 30 років – понад 3 мільйони тонн. Через вологу погоду зернові почали збирати на 2 тижні пізніше, ніж зазвичай. Минулого року через посуху врожай зернових на Херсонщині не дотягнув і до 2, 5 мільйонів. З них пшениці зібрали 723 тисячі тонн. Натомість 2021 – два мільйони сто тисяч тонн. Середня врожайність у регіоні становила 34 центнери. Окремі ділянки озимої пшениці давали за 40-45 центнерів з гектара.

Нарешті запустили

2012-го у Херсоні почали зводити мостоперехід, який мав з’єднати мікрорайони Таврійський та ХБК і розвантажити залізничний переїзд. Будівництво триває і до сьогодні, проте цьогоріч, 9 років від початку будівництва, запустили частину першої черги. На мостоперехід витратили близько 200 мільйонів гривень. В обласній прокуратурі розслідують справу за фактом привласнення службовими особами бюджетних грошей. Наразі на шляхопроводі ХБК – Таврійський тривають роботи з будівництва лівого проїзду першої черги. За словами підрядника, усі підготовчі роботи проведені. Закінчити їх планують навесні разом з усім будівництвом.

Реконструювали і випробували

На Херсонщині реконструювали міст через Північно-Кримський канал. Роботи почали у березні і завершили у серпні. На них з держбюджету спрямували близько 95 мільйонів гривень. Замість старого мосту, який був збудований понад 60 років тому, встановили нову конструкцію довжиною 111 метрів. Через три місяці по завершенні робіт державне підприємство "Укрголовмостекспертиза" провело випробування.

Фото: Херсонська облдержадміністрація Міст через Північно-Кримський канал

"Велике будівництво" великих доріг

У Херсонській області понад 3,5 тисячі кілометрів місцевих доріг. Це - 491 дорога місцевого значення. Цьогоріч на їх ремонт витратили більше 637 млн гривень з державного бюджету. Дорожники цього року переймались трасами у курортних напрямках та до туристичних локацій. Як розповів начальник служби автомобільних доріг у Херсонській області Микола Савченко, 2022 року у першу чергу будуть продовжуватися роботи в напрямку Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, ремонтуватиметься і автомобільна дорога Р-47 Херсон-Нова Каховка-Генічеськ та розпочнуться роботи на ділянці Т-22-09 Велика Лепетиха-Іванівка-Генічеськ

Наразі тривають роботи і на в’їзді до Херсона. Компанія "Автострада" виконує ремонт мосту через річку Вірьовчина та капітальний ремонт самої дороги. Ця ділянка капітально не ремонтувалася з моменту побудови - з 1986 року.

Нові рейси та нова злітно-посадкова полоса

2021 року у Херсонському аеропорту відкрили ще один рейс – на Тбілісі. За багато років у херсонців вперше з’явилася можливість полетіти і до Грузії. На кінець року і в аеропорту розпочалось "Велике будівництво". Тут реконструюють злітно-посадкову смугу. Херсонський аеропорт увійшов до Державної цільової програми розвитку аеропортів, де передбачається 320 млн грн на реконструкцію його злітно-посадкової смуги. Співфінансування з обласного бюджету становить 4,6 млн грн. Все це потрібно для того, щоб після завершення реконструкції аеропорт міг приймати літаки Boeing 737 – 800, 900 та Airbus 321 до 10 – 12 разів на день, що дозволить значно збільшити пасажиропотік. Реконструкцію смуги планували завершити до кінця 2021 року

Фото: Суспільне Херсон Аєропорт "Херсон"

Новий крок у розвитку трансплантології

2021-й для медицини Херсонщини став великим кроком у розвитку трансплантології у регіоні. Протягом року йшли підготовчі роботи та навчання медиків і вже у жовтні та листопаді медики зробили дві операції з пересадки нирки. Зараз стан і донорів, і реципієнтів задовільний. Розвитку трансплантології у регіоні посприяла пандемія коронавірусу, розповів завідувач відділення серцево-судинної хірургії Херсонської обласної клінічної лікарні Юрій Спірін. Раніше близько мільярда гривень держава витрачала на трансплантацію органів українцям за кордоном. Через карантинні обмеження операції в інших країнах стали недоступними, пояснив лікар. Трансплантацію, післяопераційний нагляд та препарати, які зміцнюють імунітет, - ці витрати покриває держава.

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