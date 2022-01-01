З 1 січня набув чинності закон за яким у Франції заборонено використовувати пластикові обгортки для більшості фруктів та овочів.

Про це повідомляє BBC.

Огірки, лимони, апельсини – серед 30 видів товарів, які заборонено пакувати у пластик. Заборона не поширюється на великі фасування, а також подрібнені чи перероблені фрукти.

Президент Макрон назвав цю заборону "справжньою революцією", адже закон є один з кроків до припинення використання одноразового пластику. Франція планує досягти цієї мети до 2040 року.

Також повідомляється, що до заборони більше третини фруктів та овочів у Франції загорталися у пластикові обгортки. Саме тому, за заявою міністерства навколишнього середовища, новий закон зменшить використання одноразового пластику та стимулюватиме використання інших матеріалів, в тому числі багаторазових та переробних.

Раніше у 2021 році у Франції були заборонені пластикові трубочки, стаканчики та посуд, а також пластикові коробки для їжі на винос.

Також у 2022 році публічні заклади будуть зобов’язані створити фонтанчики з водою аби зменшити використання пластикових пляшок. Також будуть заборонені пластикові обгортки на друкованих матеріалах, а ресторани швидкого харчування більше не зможуть дарувати безплатні пластикові іграшки.

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