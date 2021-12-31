COVID-19 на Хмельниччині: фіксують 261 новий випадок інфікування

Станом на 31 грудня в Хмельницькій області зареєстрували 261 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужали 355 людей, від ускладнень померли 7 жителів області. Про це інформує пресслужба Хмельницької ОДА.

Нові випадки інфікування фіксують:

143 – Хмельницький район,

66 – Шепетівський район,

52 – Кам’янець-Подільський район.

Загалом від початку пандемії в області зареєстрували 146665 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Одужали 139735 людей (95,3% від підтверджених випадків). Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області – 3322.

За минулу добу провели 786 досліджень методом ПЛР, 53 – методом ІФА, 710 – тестів на антиген.

На лікуванні перебуває 3608 осіб: 691 лікується стаціонарно, з яких 79 - з підозрою, 2917 – амбулаторно. Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 29,4%.

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