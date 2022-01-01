"Батько наш Бандера": у Черкасах відбулася смолоскипна хода

На честь 113-ї річниці від дня народження Степана Бандери 1 січня у Черкасах відбувся марш. Містяни пройшли зі смолоскипами та прапорами бульваром Шевченка.

Про це повідомила власна кореспондентка Анна Іщенко з місця події.

На площі Богдана Хмельницького зібралося близько сотні людей. Таку ж цифру назвав і старший інспектор превентивної комунікації Черкаського відділу поліції Андрій Вербівський.

Суспільне Черкаси Учасники маршу

У руках люди тримали плакати з написами "Батько наш Бандера", а також синьо-жовті та червоно-чорні прапори. Ходою вони вигукували гасла "Слава Україні! Героям слава!", "Шухевич, Бандера – герої України", "Одна, єдина, соборна Україна", співали Гімн України та пісню "Батько наш — Бандера, Україна — мати!".

Учасники маршу також дякували українським військовим та ветеранам війни на Донбасі.

Учасники маршу пройшли колоною до пам'ятника Борцям за волю України.

Суспільне Черкаси

Працівники патрульної поліції супроводжували колону та, для забезпечення її руху, обмежили рух автомобілів на кількох вулицях Черкас: на Митницькій, Героїв Небесної сотні, Смілянській, Лазарєва та вулиці Остафія Дашкевича.

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Біля пам'ятника Борцям за волю України учасники маршу традиційно висловили свої думки, щодо необхідності проведення такого маршу.

Учасник акції Дмитро Кухарчук зазначив, що кінцеву точку маршу обрано не випадково:

"Сьогодні ми маємо чергові виклики. Ми не даремно зібрались біля пам'ятника Борцям за волю України, оскільки тут вшановані борці за волю різних епох. Ми маємо стати ще однією епохою, ми маємо бути борцями 2022 року. Вся відповідальність наразі лежить виключно на нас. Ми маємо брати весь тягар на себе".

Черкащанка Тетяна Діденко додала:

"На сьогодні ми чуємо ритору, яка лунає про те, що Росія не полишає імперських амбіцій щодо України. У 2014 році була єдність, були черги перед військкоматами. Тому наголошую, що тільки в єдності наша сила".

Суспільне Черкаси

Що відомо

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в Старому Угриневі на Івано-Франківщині. Він був українським політичним діячем, ідеологом і теоретиком національно-визвольного руху. Вбив його КДБівець Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року в Німеччині.

Ходу пам'яті Степана Бандери проводять щорічно 1 січня в день народження лідера Організації українських націоналістів. Цьогоріч відзначають 113 річницю.

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