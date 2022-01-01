В Ужгороді в новорічну ніч народилося четверо немовлят

У новорічну ніч, 1 січня, в Ужгородському пологовому будинку народилося четверо немовлят: двоє дівчаток та двоє хлопчиків. Про це повідомила Ужгородська міська рада на сторінці у Facebook.

Першою — о 00:05 — донечку народила жінка з села Тарнівці Ужгородського району. Вже о 00:15 жителька міста Кодима Одеської області народила хлопчика. Для обох мам це вже другі пологи.

О 03:15 народила хлопчика-первістка мама із села Дубриничі, що на Перечинщині. І вже вранціі, о 06:09 жителька Ільниці, що на Іршавщині, народила дівчинку, у мами теж перші пологи.

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