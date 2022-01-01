За минулу добу на Львівщині діагностували 443 випадки захворювання на коронавірус. Одужали 717 людей, ще 16 — померли. Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 1140 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 443-х людей", — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький — 31;

Золочівський — 18;

Львівський — 274 (м. Львів – 207);

Самбірський — 19;

Стрийський — 49;

Яворівський — 17;

Червоноградський — 35.

У стаціонарах ковід-лікарень є 912 пацієнтів. Ліжкова мережа заповнена на 17, 65%. У реанімації перебуває 97 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 37.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 220 451 людина. Померли – 5994 людини. Одужали від коронавірусної інфекції – 207 619.

Що відомо

Від 7 грудня 2021 року на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

Також змінили термін дії “жовтого” сертифікату про вакцинацію 1 дозою препарату проти коронавірусу. Відтепер “жовтий” сертифікат чинний 30 днів, а не 120 днів, як було раніше.

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