У міському пологовому в Рівному, як і торік, першим у 2022 році народився хлопчик. Про це Суспільному повідомила керівниця закладу Світлана Муравська.

Світ малюк побачив о 4:20, пологи були партнерськими.

“Вага малюка 3400, довжина 53 сантиметри. Пацієнтка мала перші пологи, це жителька Рівного. Гарний хлопчик разом з мамочкою, все у них дуже добре”, – сказала головна лікарка.

За словами Світлани Муравської, станом на 10-ту ранку 1 січня у передпологових палатах є п’ятеро жінок, одна з них має народити двійню.

У 2021 році в пологовому будинку народилось більше хлопчиків – 1348, дівчаток було 1226. Серед народжених була 31 двійня та одна трійня.

У перинатальному центрі в новий рік пологів не було, повідомила Суспільному в.о. головлікаря Алла Серветник. Вона зазначила, що торік у закладі народилось 2759 немовлят.

ДОПОВНЕНО 14:40

Згодом у перинатальному повідомили, що о 13:15 у закладі народився хлопчик. Вага малюка 3820 грамів, зріст 53 см.

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