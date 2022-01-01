Приблизно за два роки роботи екобус у місті Полтава назбирав понад 45 тисяч ламп, майже 9 тисяч тонн батарейок, а ще – 2,5 тисячі термометрів. Їх безплатно приносили усі охочі. Про підсумки роботи екобуса у Полтаві за 2021-й рік і не тільки – у матеріалі Суспільного.

Полтавський екобус восени 2019-го року запустило полтавське підприємство КАТП-1628. Щодня він чергував у різних місцях за графіком, аби люди могли принести небезпечні відходи. Це, зокрема, батарейки, ртутні лампи та термометри. Не виїздив у вихідні та свята. Загалом за понад два роки екобус працював 536 днів.

Від початку 2021-го у спецмашину зібрали:

11 325 ламп;

843 термометри;

3 340 тонн батарейок.

На роботу екобус за 2021-й рік витратили приблизно 376 тисяч гривень із бюджету Полтавської громади. Таку інформацію Суспільному надав заступник начальника КАТП-1628 Артем Іванюк.

11 тисяч ламп та 3,3 тонни батарейок підсумки роботи екобуса у Полтаві за 2021-й рік

2020-го спецмашина виїздила 221 день. На її роботу пішло майже 582 тисячі гривень із бюджету. Тоді назбирали такі відходи:

18 588 ламп;

1 263 термометри;

2 538 тонн батарейок.

2019-го року екобус у Полтаві встиг попрацювати 67 днів. За цей час до нього принесли приблизно стільки ж відходів, як у наступні роки:

15 561 лампа;

469 термометрів;

3 059 тонн батарейок.

Суспільне Полтава Контейнери для збору батарейок

2019-го на роботу екобуса витратили майже 199 тисяч гривень, повідомив Артем Іванюк.

Що відомо:

Екобус – це мікроавтобус, куди полтавці та жителі області можуть здати люмінесцентні лампи, ртутні термометри, акумулятори та батарейки.

У Полтаві екобус запрацював 1 жовтня 2019-го. Його придбали, а потім переобладнали за гроші з міського бюджету. Вартість автомобіля – понад мільйон гривень. Він збирає небезпечні відходи в усіх районах Полтави.

Обласний екобус почав курсувати 17 липня 2020-го року. Перше місто, куди він відправися, − Решетилівка. Спецавтомобіль вартістю в майже мільйон гривень збирає небезпечні відходи.

Після того, як небезпечні відходи зібрали, їх утилізують: ртутні лампи та термометри у Львові, а батарейки – у Румунії.

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