Президент Володимир Зеленський 1 січня 2022 року призначив Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Юрій Галушкін є бригадним генералом Збройних Сил України. У 2001-2002 роках він був учасником міжнародної миротворчої операції в Косові (Союзна Республіка Югославія). А з 2014 року брав участь у бойових діях у зоні АТО\ООС.

З червня 2014 року до січня 2015 генерал Галушкін виконував обов’язки командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ Збройних Сил України. Після того як Високомобільні десантні війська стали окремим родом військ, він був призначений заступником командувача.

З грудня 2019 року генерал Галушкін проходив службу на посаді головного інспектора Міністерства оборони України, а з середини 2020 року – заступника головного інспектора. За свою службу та за участь в бойових діях генерал Галушкін нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.

Що відомо

З 1 січня 2022 року вводиться в дію Закон України "Про основи національного спротиву". Згідно з законом, провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Згідно з законом, бригади територіальної оборони будуть створені у всіх регіонах країни

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