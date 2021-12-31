Зеленський проведе телефонну розмову із Байденом. Коли це станеться

Президент США Джозеф Байден планує провести телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.
Цю інформацію президент Зеленський підтвердив у своєму Twitter.
"Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю (2 січня – ред.) чергові перемовини з президентом Сполучених Штатів, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі", – написав він.
Раніше про заплановані перемовини повідомило видання Reuters із посиланням на джерело в адміністрації Байдена.
"Президент Джо Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у неділю", – йдеться у повідомленні.
За даними видання, політики говоритимуть про те, як знизити напруженість на українсько-російському кордоні.
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Водночас в Офісі президента відмовились повідомити про деталі запланованих перемовин.
"Це – логічний очікуваний крок. Ми не виключаємо що вона (розмова – ред.) станеться найближчими днями. Як вчора, так і сьогодні нічого додатково не повідомляємо", – зазначили у пресслужбі президента.
30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Розмова почалася 30 грудня о 15:35 за Вашингтоном (о 22:35 за Києвом). Перемовини тривали близько 50 хвилин.
Що відомо
- 7 грудня відбувся онлайновий саміт президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. Байден і Путін говорили в закритому режимі, майже 2 години.
- 24 грудня президент Володимир Зеленський у режимі відеозв'язку поговорив із сенаторами та конгресменами США про ситуацію на сході України та кордоні з Росією, а також про "Північний потік-2".
- 23 грудня на підсумковій пресконференції президент РФ Володимир Путін заявив, що офіційний Київ готує "третю" військову операцію на Донбасі. Він також зазначив, що в Україні "витісняють" росіян з "історичних територій", маючи на увазі Донбас.
- Твердження російського президента про те, що Україна начебто готує воєнну операцію на сході України, не відповідають дійсності, повідомив Суспільному речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
- 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.
- 23 грудня прессекретарка Білого дому Джейн Псакі заявила, що США відкидають пропозиції РФ, пов’язані з "гарантіями безпеки" щодо нерозширення НАТО.
- Сполучені Штати планують розпочати переговори з Росією щодо запропонованих нею "гарантій безпеки" у січні 2022 року, заявила помічниця державного секретаря з європейських питань Карен Донфрід за підсумками візиту до Києва, Москви й Брюсселя.
- За даними турецького агентства Anadolu, переговори Росії з НАТО з питань безпеки мають розпочатися орієнтовно 12 січня 2022 року.
- У ніч на 1 січня 2022 року на повітряному кордоні України нестимуть чергування сили протиповітряної оборони та військова авіація.
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