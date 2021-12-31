Зеленський проведе телефонну розмову із Байденом. Коли це станеться

Президент США Джозеф Байден планує провести телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.

Цю інформацію президент Зеленський підтвердив у своєму Twitter.

"Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю (2 січня – ред.) чергові перемовини з президентом Сполучених Штатів, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі", – написав він.

Раніше про заплановані перемовини повідомило видання Reuters із посиланням на джерело в адміністрації Байдена.

"Президент Джо Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у неділю", – йдеться у повідомленні.

За даними видання, політики говоритимуть про те, як знизити напруженість на українсько-російському кордоні.

Водночас в Офісі президента відмовились повідомити про деталі запланованих перемовин.

"Це – логічний очікуваний крок. Ми не виключаємо що вона (розмова – ред.) станеться найближчими днями. Як вчора, так і сьогодні нічого додатково не повідомляємо", – зазначили у пресслужбі президента.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Розмова почалася 30 грудня о 15:35 за Вашингтоном (о 22:35 за Києвом). Перемовини тривали близько 50 хвилин.

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