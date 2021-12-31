Ялинка, їжа та глінтвейн. Київ готується до зустрічі Нового року

У Києві на Софійській площі, де встановлена головна ялинка країни, збираються кияни та гості столиці для того, щоб зустріти Новий рік.

11-річний мешканець Києва на ім’я Іван Яцко приїхав подивитись на ялинку із батьками та своєю двоюрідною сестрою.

"Бачив вже ялинку, побачив дуже багато їжі. Дуже багато людей. Ще побачив каруселі, каток – теж несподіванка. Дуже гарна атмосфера, дуже круто тут", – розповів хлопець Суспільному.

Дарина Коломієць, Суспільне Київ готується до зустрічі Нового року

За словами Івана, його родина щороку приїздить подивитись на святкові заходи.

"Кожен рік їздимо, дивимось на ялинку. Скуштуємо щось, та й назад, додому. Цього року найбільше подобається. Тут так гарно, так світло й так яскраво", – додав він.

Дарина Коломієць, Суспільне Київ готується до зустрічі Нового року

Тетяна Войтенко розповіла, що прийшла на Софійську площу разом із рідними.

"Зараз у декреті, і не так багато якихось розваг, тому прийшла. Останнього разу була три роки тому", – зауважила вона.

Дарина Коломієць, Суспільне Київ готується до зустрічі Нового року

Тетяна зазначила, що знайти собі заняття до вподоби можуть як дорослі, так і діти.

"Дуже сподобались декорації, насправді красиво, казково. Донька старша на карусельці, для дітей це класно. Спробували безалкогольний глінтвейн. Поки що подобається", – розповіла мешканка Києва.

Дарина Коломієць, Суспільне Київ готується до зустрічі Нового року

На думку дівчини, рівень організації свята не гірший за той, що був до початку пандемії.

Раніше мер Києва Віталій Кличко випустив календар на наступний рік, в основу якого лягли обмовки політика.

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