Мер Києва Віталій Кличко опублікував календар на "2222 рік". Раніше він двічі обмовився вітаючи українців з прийдешнім Новим роком, а під час церемонії відкриття ялинки на Софіївські площі мер у зворотному відліку одразу після цифри 3 сказав — один. Всі ці ляпи лягли в основу "авторського" річного календаря.

У верхній частині календаря зображено ряд зворотного відліку із пропущеною цифрою "два". Сам календар підписаний як "2222 рік", хоча насправді дні відповідають прийдешньому 2022 року.

18 грудня радісний натовп рахував від 10 до 1 — потім мер мав запалити святкові вогні на головній ялинці країни, що на Софіївській площі. Однак Кличко пропустив цифру "два" і одразу після "трійки" викрикнув один, побігши натискати на кнопку.

28 грудня Віталій Кличко привітав українців з "новим 2220 роком", обмовившись він за секунду сказав, що все ж вітає з "2222" роком.

"З гарним настроєм зустрічаємо новий 2220 ... 2222 рік", — сказав Кличко під час привітання.

30 грудня мер Києва Віталій Кличко вдягнув бороду Діда Мороза, привітав киян з прийдешніми святами і побажав усім віри в чудеса.

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