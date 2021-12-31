Тернопільська письменниця виготовляє скандинавських гномиків

Майже 20 років тернопільська письменниця Ганна Осадко займається рукоділлям. Жінка навчилася виготовляти новорічних скандинавських гномиків. Для цього використовує чоловічі шкарпетки та наповнювач зі старих м’яких іграшок.

Перед тим, як сісти за роботу, Ганна Осадко створює навколо себе святкову атмосферу .

"Основа гномика – це звичайна банальна шкарпетка. Чоловіча, бо чим більша шкарпетка, тим буде більший гномик. Всередину запихається синтепон. Тоді із фетру роблю капелюх, ручки, бороду. З іграшки дитячої, яку я розпорола, зробила бороду. Носик з жіночої шкарпетки", – каже Ганна Осадко.

Письменниця каже, на виготовлення гномика їй потрібно до чотирьох годин. Жінка розповіла, для того, щоб зробити ніжки для іграшки, потрібні гарячий пістолет, ножиці, фетр та фурнітура. Майстриня каже, навчилася виготовляти гномів за один день. За тиждень зробила 5 таких скандинавських іграшок.

Фото:Мирослава Західна/Суспільне Ганна Осадко

"Мені завжди цікаво. Подобається пробувати різні нові техніки. І коли 5 днів тому, моя співробітниця запитала, чи вмію я робити гномиків, я сказала їй, що не вмію, а потім навчилась", – каже майстриня.

Гномів Ганна Осадко дарує своїм рідним і друзям. Жінка каже, що першого гнома, якого виготовила, подарувала співробітниці:

"В Олі маленький син і це був гном для хлопчика. В нього шапка така козацька і він весь українсько-козацький гном".

Майстриня каже, виготовляти гномів дешевше, ніж купити в магазині:

"Якщо використовувати те, що у нас є вдома, тканина, наповнювач, то ціна гномика буде приблизно 50 гривень. А готові коштують від 250 і вище".

Фото:Мирослава Західна/Суспільне Скандинавський гном

Ганна Осадко розповідає, зазвичай виготовляє іграшки в тиші:

"Дуже бракує зараз людям тиші. Я зауважила, що люди бояться тиші. Це великий шанс побути наодинці з собою. Це створює певну гармонію".

Скандинавські гномики – це істоти, схожі на наших домовиків, каже майстриня. Для них характерна відсутність обличчя, шапки у цих гномів натягнуті до носа.

"Давні ляльки ніколи не мали обличчя, бо в очах душа людини. Були забобони, що така лялька може вкрасти душу дитини. Мабуть, наші скандинавські друзі теж так оберігалися і забрали очі у своїх гномів", – каже рукодільниця.

Гнома, якого зробила Ганна Осадко, надішле до Львова своїй подрузі.

"У скандинавській міфології гномик охороняє дім. Я хочу, щоб у 2022 році у ваших домівках завжди було тепло, затишно. У вас є ще 5 годин, як мінімум, щоб зробити собі ось такого гномика, який вам буде допомагати у Новому році".

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