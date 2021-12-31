У Тернополі тролейбуси та автобуси прикрасили до Нового року

У Тернополі до Нового року прикрасили тролейбуси та автобуси, вони їздитимуть впродовж усієї новорічної ночі. Про це Суспільному розповів керівник "Тернопільелектротрансу" Андрій Мастюх.

За його словами, це два тролейбуси 11 маршруту та два автобуси 35 маршруту.

Один із прикрашених тролейбусів їздить за маршрутом №2, від Тролейбусної і до Лесі Українки. Тернополянка Алла їде ним на роботу. Про оформлення каже так:

"Дуже гарні прикраси, приємно їхати. Велика вдячність людям за те, що прикрасили".

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Тролейбус №2

Тернополянка Ангеліна разом зі своєю племінницею повертаються додому від гостей.

"Добре роблять, бо піднімає настрій, так веселіше", – каже тернополянка Ангеліна.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Тролейбуси до свята прикрашають щороку

За 2 маршрутом цей тролейбус їздитиме до 20 години, а з 22-ї він виїде на 11 маршрут і курсуватиме так до 4 ранку. Про це розповів кондуктор Михайло Мирка. За його словами, сьогодні в тролейбусі менше пасажирів, ніж у попередні дні.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Пасажири у тролейбусі

"Сьогодні найменше за цілий тиждень, можна сказати людей немає. Посміхаються, були такі пасажири, що з прийдешніми святами вітали", – каже Мирка.

Кондуктор каже, що тролейбуси до свята прикрашають щороку.

Загалом у новорічну ніч в Тернополі їздитимуть 8 автобусів за маршрутами: № 13, 15, 16, 18, 19, 22, 27, 35, а також два 11 тролейбуси.

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