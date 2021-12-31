На Івано-Франківщині медики зафіксували 303 нові випадки COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 303 нові випадки COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 127 жителів Івано-Франківського району, 51 — Коломийського, 81 — Калуського, 22 — Косівського, 22 — Надвірнянського. Жодного випадку захворювання медики не зареєстрували у Верховинському районі. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 127 416 прикарпатців.

На Івано-Франківщині впродовж 30 грудня медики зафіксували 11 летальних випадків з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 101 людина.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 498 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 119 933 жителі області.

За добу 30 грудня в Україні медики зафіксували 7 029 нових випадків захворювання на COVID-19, серед нових хворих 404 дитини та 185 медиків.

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