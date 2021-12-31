Різдвяні віночки створює майстриня в Ужгороді

Різдвяні віночки виготовляє ужгородка Ольга Карабиньош. Робить це разом із донькою та онучкою. Перед новорічно-рідзвяними святами минулого року вони робили святкові декоративні ялинки. Цьогоріч вирішили виготовляти віночки, на створення одного, — каже Ольга, витрачають не більше години.

Кольори прикрас разом з бабусею обирає Ярослава Черкіс. Для свого різдвяного віночка захотіла рожеві тони.

"У мене іграшки на ялинці такого кольору, такі самі рожеві, — пояснила вона. — Тому вирішила під колір ялинки. Взагалі я хотіла давно зробити такий віночок. Я багато бачила їх в інтернеті. Вирішила зробити собі таку нову прикрасу на двері".

Суспільне Закарпаття

Зробити власноруч різдвяну прикрасу захотіла також сестра Ольги, Наталія Крічфалушій. Жінка разом з донькою приїхали з Києва.

"Зробили із донькою такий гарний віночок, повеземо до себе додому. Дуже, дуже такий приємний сувенір. Прикрасити будинок свій", — сказала жінка.

Минулого року Ольга Карабиньош разом з сім’єю власноруч до новорічних свят виготовляли декоративні ялинки. Віночки роблять вперше. Донька Ольги Анастасія каже: вирішили організовувати також майстер-класи.

Суспільне Закарпаття

"Хотіли, щоб перед Різдвом збиралися саме жінки і могли створити щось для своєї оселі, — каже Анастасія. — Вкладали в свої роботи кожен щось своє. Можливо навіть кожна іграшка – були б бажання".

Ольга Карабиньош каже: перед тим, як навчати виготовляти ці прикраси, вона розповідає про виникнення такої традиції:

"У 19 столітті був такий богослов — Йоган Вігельмац, він виховував дітей сиріт. І вони весь час його запитували: "Коли, коли, коли буде Різдво?". І він зробив такий віночок, з ялинки, прикрасив шишками, горішками, і виставив на ньому 28 свічок. І кожного дня запалював нову свічку і так діти розуміли скільки лишилось часу до Різдва".

Суспільне Закарпаття

Коло віночка символізує життя, — розповідає Ольга. Зелений колір – це символ здоров’я.

"Червоний символізував раніше кров Ісуса Христа, яку він пролив за наше життя, — пояснила Ольга. — Але сьогодні таких символів уже немає і кожен із нас може символізувати тим щось своє. Золото – це на багатство, шишки, горішки – це так само якби добробут такий, горобина, кориця – ще й добре пахне. Кожен у цей віночок вкладає щось своє. І в першу чергу ми чекаємо чуда".

Робити різдвяні віночки Ольга Карабиньош разом з сім’єю будуть до Святвечора, 6 січня.

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