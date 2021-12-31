Чоловік, якого підозрюють у вбивстві 77-річного пенсіонера в Тернополі, перебуватиме під вартою до 26 лютого. Права на заставу в нього немає. Такий запобіжний захід чоловікові обрали сьогодні в Тернопільському міськрайонному суді. Рішення прийняла суддя Наталія Кунець.

Підозрюваний спілкуватися з кореспондентами Суспільного відмовився. Його захисник Валентин Шевчук рішення суду прокоментував так:

"Рішення вважаю несправедливим. Буду подавати апеляційну скаргу".

Нагадаємо, 28 грудня на вулиці Бережанській, 51 у Тернополі вбили чоловіка. Вбивство сталося вночі, а тіло знайшли вранці. Поліцію викликав доглядальник пенсіонера, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета.

За його словами, поліцейські затримали доглядальника, він у вбивстві зізнався. Причиною сварки, за словами речника, стало те, що пенсіонер звинувачував чоловіка у крадіжках грошей. Доглядальнику оголосили підозру в умисному вбивстві. За це його можуть ув'язнити від 7 до 15 років.

Що відомо

У квартирі в Тернополі знайшли тіло чоловіка

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