Щоб створити святковий настрій: у Чернігові відбувся новорічний мотопробіг

Роздають дітям солодощі, а потім їдуть вулицями міста. Чернігівські байкери вдягнулися у новорічні костюми та зібралися біля головної ялинки міста. Акцію Мото-Дід Мороз проводять водинадцяте. Кажуть, так хочуть створити містянам новорічний настрій.

"Звісно приїхали ми з Лапландії, подарувати місту гарний настрій, щоб у всіх була святкова ейфорія, гарні селфі, гарні фото. Слухняним дітлахам роздати смачні смаколики. В нас їх ось багато", – говорить Ігор Зубок.

ФОТО: Суспільне Чернігів Ігор Зубок

О 12 годині в останній день року на Красну площу у Чернігові з'їжджаються байкери у новорічних костюмах.

Подивитися на мотоцикли підходять і під’їжджають містяни. Вони фотографуються та отримують від Дідусів солодощі.

На акцію Мото-Дід Мороз у Чернігові Тетяна Лисенко приходить 11 років поспіль.

"Ми захоплюємося мотоциклами і тому нам подобається цей захід кожен рік. Наша донька з самого малечку приходить сюди і пригощає діток цукерками".

ФОТО: Суспільне Чернігів Тетяна Лисенко

На площі байкери пробули годину, після цього вирушили вулицями Чернігова дарувати містянам новорічний настрій.

Чернігівці діляться враженнями:

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