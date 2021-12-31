Символ року: як живуть тигри у Менському зоопарку

Норовливий Шакур, який полюбляє яловичину і не любить різких запахів і рухів. Спокійна і товариська Маша, яка, втім, не підпускає залицяльника. Суспільне побувало у Менському зоопарку, де живуть два тигри, – символи наступного року. Про гастрономічні вподобання звірів, особливості їх характеру та навіть про прогнози на рік Тигра розповіла директорка зоопарку Зінаїда Максименко.

Шестирічний Шакур полюбляє яловичину. За добу з’їдає в середньому вісім кілограмів м’яса. Також йому дають яйця і молоко.

Зінаїда Максименко каже, що взимку вони їдять більше, влітку – менше.

Тигр не любить диму і різких запахів, спалахів, коли його фотографують.

ФОТО: Суспільне Чернігів Тигр Шакур у Менському зоопарку

"Він не любить, коли різко до нього підходять, треба підійти, поговорити, спокійно відкрити чи постукати в двері спочатку", — розповідає директорка.

Через порушення правил безпеки у лютому цього року від лап Шакура загинув співробітник звіринцю. Нікого не попередивши, чоловік пішов до клітки, щоб погодувати тигра, і не опустив перегородку. Хижак зламав йому шию.

"Їх усіх треба оберігатися... У нас завжди техніка безпеки на нормальному рівні. Але ж це треба всім працівникам бути витриманими, спокійними, врівноваженими, щоб передивилися, зайшли, закрили клітку, перегнали. У нас всі є перегонки, там перекрили, тут прибрали, тут закрили. Вважаю, що це треба бути самим уважним".

В зоопарку живе і дівчинка, чотирирічна тигриця Маша.

ФОТО: Суспільне Чернігів Тигриця Маша у Менському зоопарку

Хоч вона, за спостереженнями працівників звіринцю, більш товариська і спокійна, ніж Шакур, виходити до журналістів і зніматися на камеру не захотіла.

Директорка розповідає, що тигриця більш спокійна та не агресивна.

"Вона така дуже лагідна. Вона дуже така гарна у нас дівчинка. У нас більше Шакур любить і їсть яловичину, то вона більше любить, щоб їй давали курочку".

Зараз менські тигри досягли статевої зрілості і можуть мати дитинчат. Над цим у зоопарку і працюють.

"Шлюбний період наступає в чотири-п'ять років у тварин. Вони у нас якраз досягли того віку і в цьому році ми будемо їх потрошки разом пускати. Може, щось якісь вийдуть у нас дитинчата в наших тигрів. Коли вони разом, то більше вона так агресивно до нього відноситься. Він до неї більш спокійніше", — каже Зінаїда Максименко.

У зоопарку сподіваються, що у рік тигра, таки матимуть поповнення від Шакура та Маші. Директорка звіринцю каже, спостерігали, що зазвичай особливості тварини-символа відповідають тому, який буде рік.

"Мені так здається, що рік буде такий смугастий, як тигри смугасті: чорна смуга і світліша смуга, напевно в нас буде такий і рік – буде і добре, буде і погано. Вони полюють переважно поодинці, то я думаю, що треба буде нам всім надіятися тільки самим на себе".

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