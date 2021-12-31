Обмежень у русі немає: черкаські дороги державного значення розчищенні

Станом на ранок 31 грудня проїзд мережею автомобільних доріг державного значення Черкаської області забезпечено. Обмежень у русі немає, повідомив Суспільному речник Служби автомобільних доріг Юрій Дубрава.
За словами Юрія Дубрави, упродовж минулої доби та вночі 31 грудня на дорогах працювало 40 машин дорожньої спецтехніки та більше ста працівників дорожніх підприємств:
"У деяких регіонах області ввечері та вночі сніжило та йшов дощ при мінусовій температурі, тому проводилися роботи з ліквідації слизькості".
За добу дорожники використали майже 1 500 тонн протиожеледної суміші.
Юрій Дубрава просить повідомляти Службу автодоріг області у разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах Черкащини за телефоном +380472317819, +380678093117 цілодобоводиспетчера.
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