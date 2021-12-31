logo logo
Обмежень у русі немає: черкаські дороги державного значення розчищенні
НОВИНИІНФРАСТРУКТУРАРегіони

Обмежень у русі немає: черкаські дороги державного значення розчищенні

Катерина Криниця
·
·
Обмежень у русі немає: черкаські дороги державного значення розчищенні Фото: Служба автодоріг Черкаської області

Станом на ранок 31 грудня проїзд мережею автомобільних доріг державного значення Черкаської області забезпечено. Обмежень у русі немає, повідомив Суспільному речник Служби автомобільних доріг Юрій Дубрава.

За словами Юрія Дубрави, упродовж минулої доби та вночі 31 грудня на дорогах працювало 40 машин дорожньої спецтехніки та більше ста працівників дорожніх підприємств:

"У деяких регіонах області ввечері та вночі сніжило та йшов дощ при мінусовій температурі, тому проводилися роботи з ліквідації слизькості".

Обмежень у русі немає: черкаські дороги державного значення розчищенніФото: Служба автодоріг Черкаської області

За добу дорожники використали майже 1 500 тонн протиожеледної суміші.

Обмежень у русі немає: черкаські дороги державного значення розчищенніФото: Служба автодоріг Черкаської області

Юрій Дубрава просить повідомляти Службу автодоріг області у разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах Черкащини за телефоном +380472317819, +380678093117 цілодобоводиспетчера.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди