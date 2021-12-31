У Чернівцях Заяць покидає пост президента футбольного клубу "Буковина"

У Чернівцях Вадим Заяць покидає пост президента футбольного клубу "Буковина". Він очолював клуб із лютого 2019 року.

Про це повідомили на сайті клубу.

Про причини звільнення Заяць планує повідомити на пресконференції найближчим часом, йдеться у повідомленні клубу.

Вадим Заєць — український футболіст та тренер. У 2010 році став керівником "Буковини". Того ж року клуб став переможцем Другої ліги України. Працював на цій посаді до 2013 року. Наступні два роки був заступником генерального директора команди "Таврія". З 2015 по 2016 роки працював помічником директора футбольного клубу "Металіст".

Що відомо

У жовтні футбольна команда "Буковина" залишилась без головного тренера Євгена Коваленка. Водночас з ним не розривали контракт, він чинний до лютого наступного року. Коваленко не приходить на тренування.

Команда "Буковина" – єдина в області, яка грає в футбол на професійному рівні. Змагається у Другій лізі.

Читайте також

Футбольному клубу "Буковина" не вистачає грошей для змагань у другій лізі. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ