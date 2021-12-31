Житомирська майстриня показала, як бюджетно та стильно прикрасити ялинку

Житомирська майстриня Людмила Лаврентюк розповіла, як бюджетно та стильно прикрасити ялинку за допомогою медальйонів і показала, як самому їх зробити з підручних матеріалів.

Стильно та яскраво прикрасити святкову ялинку можна, не купуючи новорічні іграшки в магазині, каже майстриня.

"Раджу зробити прикрасу на ялинку своїми руками. Можна використовувати, наприклад одноразові пластикові кришечки, якими закривають харчові продукти. З них може вийти чудова іграшка на ялинку", – розповідає Людмила.

Фото: Суспільне Житомир Людмила Лаврентюк каже, що ялинку можна прикрасити бюджетно та стильно

Фото: Суспільне Житомир Такі медальйони на ялинку можна зробити самому

За її словами, новорічні медальйони на ялинці створюють святковий настрій. Аби медальйони виглядали естетично, треба правильно підібрати тканину.

"Тканина має тягнутися по діагоналі – тоді вона гарно ляже і добре обтягне кришечку, – говорить майстриня. – І не полінуйтеся попрасувати тканину – вона буде набагато краще лежати. Потім дві кришечки склеюємо між собою. Обтягуємо тасьмою, щоб не було видно місце склеювання кришечок".

Фото: Суспільне Житомир Тканину для медальйонів треба попередньо попрасувати

Аби додати яскравості та приховати місце склеювання кришок, можна використати тасьму, мереживо або будь-яку широку стрічку.

"Обтягуємо виріб яскравою тасьмою. Якщо наші господині подивляться на свій гардероб і відберуть те, що їм не хочеться носити, у них буде і тасьма, і тканина", – розповідає Людмила Лаврентюк.

Фото: Суспільне Житомир Майстриня каже, що все необхідне для медальйонів кожен може знайти у себе в шафі

Якщо на тканині видно недоліки, то на тому місці можна створити композицію.

"Ось тут є пляма, значить, це буде передня частина іграшки, тому, що вся аплікація спереду. Саму гарну частину лишаємо на задню частину іграшки. Далі беремо новорічні роздруківки і приклеюємо на передню частину іграшки", – показує майстриня.

Фото: Суспільне Житомир Аби медальйон виглядав естетично, треба підбирати кольори, які гармоніюють один з одним

При виготовлені такої іграшки краще підбирати кольори і відтінки, котрі поєднуються між собою. Можна додати бантики та серпантин.

Фото: Суспільне Житомир Такими медальйонами можна прикрасити ялинку

Додати медальйону індивідуальності можна, вклеївши замість роздруківки світлину родини.

"Тоді це буде щось ваше особисте, важливе саме для вашої родини. Якщо ви робите іграшку разом з дитиною, то спільно отримуєте задоволення", – каже Людмила Лаврентюк.

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