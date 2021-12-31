У Житомирі в новорічну ніч громадський транспорт працюватиме до 23:00 години. Про це Суспільному розповів заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук.

За його словами, у Житомирі громадський транспорт працюватиме так, як і минулого року – до 23:00 години. Тролейбуси, які будуть курсувати, забезпечать вивіз пасажирів з усіх мікрорайонів міста.

"Цілу ніч транспорт не курсуватиме, – каже Олександр Шевчук. – Тролейбуси будуть їздити всіма основними маршрутами міста до 23:00 години. Проте диспетчерський пункт постійно аналізуватиме кількість пасажирів. Якщо буде потрібно, то рух тролейбусів продовжать до 00:00 години. Немає сенсу виводити 40–50 тролейбусів по місту, коли не буде пасажирів. Треба з розумінням поставитися до ситуації".

Фото: Суспільне Житомир Олександр Шевчук

Тролейбуси №1, 2, 3, 4 та 15 курсуватимуть в штатному режимі до 23:00 години з інтервалом 20–22 хвилини.

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