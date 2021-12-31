Більше 300 поліцейських чергуватимуть на Житомирщині у новорічну ніч. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка Нацполіції в області Алла Ващенко.

За її словами, з 31 грудня правоохоронці почали працювати у посиленому режимі несення служби.

"Безпосередньо у новорічну ніч буде залучено максимум правоохоронців для забезпечення безпеки, правопорядку та моніторингу загальної ситуації, зокрема, у місцях, де відбуватимуться масові заходи з нагоди святкування Нового року, – каже Алла Ващенко. – За наявною інформацією, такі заходи пройдуть у кількох десятках міст та селищ нашої області. До забезпечення правопорядку залучатимуться близько трьох сотень правоохоронців, з них 60 нацгвардійців безпосередньо в обласному центрі".

Фото: Суспільне Житомир Алла Ващенко

Окрім забезпечення правопорядку, поліцейські моніторитимуть ситуацію з використанням піротехнічних засобів у місцях скупчення людей.

Також поліцейські радять жителям області завчасно подбати про безпеку свого майна та осель на період тимчасової відсутності під час святкувань.

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