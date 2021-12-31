На Львівщині у село Майдан із території сусіднього національного парку заходять зубри. До села та на його околиці заходять двоє самців. Через сніг та негоду зубри заходять до села у пошуках їжі. Місцеві кажуть, що ця проблема є вже близько шести років.

У селі Майдан живе майже 300 людей. Крайня хата — будинок Михайла та Анни Зинів. Вони живуть найближче до лісу. Звідти на подвір’я періодично приходять зубри, що живуть на території лісництва. Останній такий візит господарі зняли на відео.

"До нас зубри заходять не можна сказати часто. Вони постійно тут. Може бути пів години їх нема, а потім будуть. Вони приходять, коли хочуть і коли хочуть ідуть геть. Увесь молодняк — все поїли, поламали. Одним словом, нам далі буде страшно вийти з хати", — каже мешканець села Михайло Зинів.

Суспільне Львів "Їдять городину та сіно". У селі на Львівщині зубри заходять на приватні обійстя

Господарі пробували відлякувати тварин. Для цього купили електропастуха.

"Ми купили електропастух, обгородилися тим електропастухом, теж нічого не допомагає. Все поламав, дроти порвав, стовпці нам порвав. І ніякої ради не можна з ним дати", — каже мешканка села Анна Зинів.

На території Майданського лісництва живе 38 зубрів. До людських садиб приходять лише двоє. Не вдалося їх відтіснити і працівникам лісництва.

"Зубри розділені на два стада. Одне здичавіле стадо живе на верхівках гір. Друге стадо підходить на підгодівлю. Ну і два самці, які відбилися від основного стада, здійснюють заходи на окраїну села і роблять людям збитки... Проблемою тих зубрів є, що їх завозили у 2009-2010 роках із зоопарку і деякі особини мали контакт із людиною, звичку до людини", — каже лісничий Майданського лісництва Володимир Піщальник

Фото: Сколівські Бескиди Зубр, який живе у Сколівських Бескидах

Аби вирішити ситуацію, пропонують збудувати спеціальний вольєр. Його площа має становити 3 гектари.

"Могли б приїжджати і дивитися туристи, бо попит дуже великий. Це дуже гарна тварина, велика. Це би був великий вольєр розміром три гектари, щоби це було наближеного до природних умов. І ми би вирішили другу проблему, ми б забрали тих особин, які йдуть у контакт із місцевим населенням", — каже директор Національного природного парку "Сколівські Бескиди" Василь Приндак.

Суспільне Львів "Їдять городину та сіно". У селі на Львівщині зубри заходять на приватні обійстя

У Сколівських Бескидах уже розробили і проєкт та підрахували, що на це треба 500 тисяч гривень.

"Потрібен проєкт-запит на фінансування поданий в департамент природних ресурсів. Пізніше ми формуємо перелік природоохоронних заходів, які погоджує профільна екологічна комісія і бюджетна комісія обласної ради. Рішення виноситься на сесію обласної ради. Якщо депутатський корпус проголосує, то можна починати реалізовувати цей захід і він буде реалізований протягом року", — каже директор обласного департаменту екології та природних ресурсів Руслан Гречаник.

Зубрів на Львівщину завезли з Німеччини та Австрії. Тварини занесені до Червоної книги.

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