Новорічна казка своїми руками – киянин Ігор Сич прикрасив батьківську хату у Семенівці кількома тисячами лампочок. Тепер туди приходять і приїздять фотографуватися як жителі Семенівки, так і сусідніх міст. Для сусідів – стало традицією зупинятися дорогою з роботи додому щовечора і милуватися різнокольоровим сяйвом. А в інтернеті вже купа фото і відео з новорічної оселі, чим семенівці дуже пишаються.

Син власниці будинку Ірини Бойкової Ігор третій рік поспіль прикрашає його гірляндами напередодні Нового року.

"Це роки три тому у нього виникло таке бажання – побачив на базарі гірлянди, і йому схотілося прикрасити і у себе", – говорить власниця будинку Ірина Бойкова.

ФОТО: Суспільне Чернігів Ірина Бойкова

У перший рік був прикрашений лише будинок, а наступного року, розповідає Ірина, докупив ще гірлянд. Цьогоріч це зовсім по-іншому. Щоб жодне дерево не постраждало, новорічну ялину зробив з живих туй у горщиках.

ФОТО: Суспільне Чернігів Новорічна ялинка з туй у горщиках

У яку суму синові обійшлися гірлянди, матері не сказав.

"Скільки – він мені не розповідає. Каже в тебе інфаркт буде – скільки коштує – не скажу".

ФОТО: Суспільне Чернігів Вогні Семенівки: чоловік прикрасив подвір’я материної хати тисячами лампочок

Сума в платіжці за електроенергію минулоріч за місяць роботи пари тисяч лампочок зросла, але, каже господиня, не суттєво.

"Ну гривень на сто, мабуть, у минулому році. То, я вважаю, це вартує тієї краси – раз на рік ці сто гривень переплатити. Минулоріч взагалі йому (синові) порадили повісити коробку, щоб на світло накидали. Він тоді ось такий бак п’ятилітровий з пива німецького прикрасив гірляндою і повісив. І накидали. То вони тут на Різдво влаштували – варили плов, шашлики, глінтвейн варили, пригощали людей. Ну як раз заробив на частування. Зайвого не було – як раз. І на світло мені дав трохи.

ФОТО: Суспільне Чернігів Вогні Семенівки: чоловік прикрасив подвір’я материної хати тисячами лампочок

Тепер сюди приходять фотографуватися і відзначати новорічні свята.

Враження жителів Семенівки – у сюжеті:

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