Шість багатодітних родин із різних куточків України наприкінці літа та у вересні цього року переїхали до села Капустинці Роменського району. Їм пообіцяли надати житло та допомогти з працевлаштуванням. Як влаштувалися родини, які відгукнулися на пропозицію переїзду та чи планують у цьому старостинському окрузі приймати ще багатодітні сім’ї – у цьому матеріалі.

14-ти річна Христина Блашкевич – одна з тих, чия родина переїздила до Капустинців. Вони приїхали із Львівської області.

"Не хотілося переїжджати. Спочатку психувала, але як переїхала, то сподобалося і друзі відразу знайшлися. Ще навіть у перший шкільний день", – розповідає Христина.

Окрім, Христини у родині ще восьмеро дітей. Дівчинка найстарша, найменшому – Миколці 1 рік. Раніше родина Блашкевичів не мала свого дому, жили з батьками голови родини. Всі одинадцятеро – тулилися в одній кімнаті.

Суспільне Суми

"Тут хата більша. Надали нам можливість збільшити житлову площу. Дружина знайшла в Інтернеті оголошення, що запрошують сім’ї. Ми звернулися і нас запросили. Приїхали сюди – оглянули, сподобалося, тож приїхали сім’єю. Спочатку приїхав влаштував дітей до школи та у садочок. Влаштувався на роботу. Мені одразу староста домовилася про роботу. Я у садочку працюю кочегаром", – розповідає батько родини Блашкевичів Микола.

Переїхала родина у середині вересня.

Фото: Суспільне Суми

"Роззнайомилися із сусідами, тепер товаришуємо. Ремонт хочемо. Помаленьку будемо старатися на літо все зробити. Вони дуже дружні діти. Один помагає іншому, підтримують і мені допомагають. Справляємося", – розповідає Світлана Блашкевич.

Сусід родини Віктор Сонцєв розповідає, що прийняли нових жителів у селі з усією душею. "Їх хоч і багато, але це чудова родина", – каже Віктор.

Окрім родини Блашкевичів до Капустинців переїхали ще п’ять родин: дві з Чернігівщини та три із Сумщини. Наталія Назарчук приїздила сюди із шістьма дітьми. Для родини цей переїзд не перший. Мешкали й у Чернівцях, і на Чернігівщині. Жінка планує тут і залишитися.

Фото: Суспільне Суми

"Побачила в Інтернеті, що надають у цім селі будинки. Я потім приїхала і переговорила, що я хочу купити. Ми вже купили тут будинок. Раніше ми жили не у своєму будинку. Село дуже добре зустріло. Дуже привітні люди, навіть, нічого відказувати. Ми на другий день, як переїхали пішли до школи. Три кімнати є, є кімната ще не дороблена. Ванну кімнату ми зробимо. Поки ж вона на кухні. Вода у хаті", – розповідає Наталія Назарчук.

Кликали родини до Капустинців, за словами старости Світлани Кулинич, аби зберегти садочок та школу.

Суспільне Суми

У пріоритеті були багатодітні родини. Будинки для них придбали за гроші громади та місцевої фермерки. Остання обіцяє навесні допомогти родинам із роботою.

"Трьом родинам ми запропонували роботу. Домовилися із будівельною організацією, які облаштовували, утеплювали дитячий садок у центрі нашої громади, у Синівці. Ми домовилися, щоб їх взяли на роботу. Коли переїжджали родини, вони допомагали й облаштовувати будинки, косметичні ремонти робити. Так село згуртувалося, бо так хотілося, щоб у нашому селі була школа, щоб був дитячий садочок. Я навіть не очікувала такої активності людей", – розповідає староста села Світлана Кулинич.

Нині в цьому селі проживає близько 600 мешканців. А школу відвідує 41 учень. Через невелику кількість школярів 1 та 3 класи вчаться разом.

Суспільне Суми

"Дуже шкода, що ми маємо у цьому році два класи комплекти, бо за кількістю дітей у нас не вистачило для повних, але ж намагаємося, стараємося. Звичайно, це дуже велика заслуга буде вчителя, щоб навчити таких умовах. Але вони справляються, наші вчителі", – говорить директорка школи Оксана Сірик.

Вчителька класу комплекту Лідія Степаненко розповідає, що нині у її класі восьмеро дітей: п'ятеро першачків та троє дітей третього класу.

Суспільне Суми

"Дуже добрі дітки й от третій клас, вони ж у мене такі добрі й прийняли перший клас до себе із задоволенням. Тепер мені вже шкода віддавати й перший, і третій клас. Вони ж мої. І вони у мене найкращі. Я завжди їм кажу так", – говорить вчителька класу комплекту Лідія Степаненко.

За словами Світлани Кулинич, ще три родини мають бажання переїхати до села навесні.

"Потрібно працювати, бо якщо зараз ця кількість дітей, які тут є у нас сьогодні – це 41 дитина у Капустинцях і з урахуванням того, що дев’ятий та одинадцятий класи вони можуть випуститися і поїхати десь навчатися. Тоді цих дітей буде дуже мало і якщо сюди не приїдуть ще сім’ї, і ми не будемо працювати. Хочемо ми того чи ні, але громада буде вимушена працювати над оптимізацією того чи іншого закладу", – говорить голова Синівської громади Олег Тихоненко.

Родині ж Блашкевич громада планує подарувати будинок, в якому вони зараз мешкають.

Що відомо

У 2021 році свято першого дзвоника в школі села Капустинці стало можливим завдяки ініціативі жителів громади - запросити багатодітні родити жити в це село.

Про свою ініціативу вони повідомили у червні в соцмережах, коли дізналися, що школу мають намір закрити через недостатню кількість учнів.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber