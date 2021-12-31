Жінка просиділа 5 годин у туалеті літака через позитивний тест на коронавірус

У США жінка отримала позитивний тест на коронавірус під час польоту до Швейцарії. Вона добровільно самоізолювалася в туалеті літака, де перебувала кілька годин до приземлення, повідомляє BBC.

На борт пускали лише прищеплених двома дозами вакцини від коронавірусу. Маріса Фотіео подорожуючи 20 грудня з Чикаго до Швейцарії, відчула біль у горлі, зробивши швидкий тест, який взяла з собою, і у неї підтвердився коронавірус.

"У моєму мозку почали з’являтися різні думки, і я подумала: добре, я зроблю тест. Це мало змусити мене почуватися краще. Але я отримала позитивний тест", — зазначила жінка.

Видання зазначає, що жінка звернулася до стюардес, аби ті відсадили від неї пасажирів, але літак був повністю забитий. Тоді вона вирішила, що сидітиме в туалеті до кінця рейсу. Стюардеси повісили на ньому табличку, що той не працює, і приносили жінці їжу та напої. Відео, яке вона опублікувала в тіктоці з туалету літака Icelandair, переглянули понад чотири мільйони разів.

"Це був божевільний досвід. На рейсі було 150 людей, і я найбільше боялася заразити і їх", — сказала Фотіео.

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