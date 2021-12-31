На Полтавщині продали майже 73 тисячі новорічних дерев

Станом на 31 грудня у Полтавській області лісівники продали близько 73 тисяч сосен. Найбільше — у Полтавському лісгоспі, повідомила Суспільному речниця обласного управління лісового та мисливського господарства Лілія Гнатенко.

Продавати новорічні дерева у регіоні для гуртових покупців лісівники почали у середині листопада. У роздріб купують від 15 грудня. Ялинкова кампанія 31 грудня триває останній день, каже Лілія Гнатенко.

«Люди ще вчора (30 грудня – ред.) докуповували ялинки. У нас дуже часто ввечері 31 грудня масово скупляють ялинки», – додала речниця обласного управління лісового та мисливського господарства.

За словами Гнатенко, найбільше у Полтавській області продали новорічних дерев у:

ДП «Полтавський лісгосп» – близько 27 тисяч;

ДП «Миргородський лісгосп» – понад 18 тисячі;

ДП «Гадяцький лісгосп» – більше 10,5 тисяч.

Суспільне Полтава Маркування на ялинках

Сосни звичайні для продажу вирощують на спеціальних плантаціях. Усі вони мають відповідне маркування.

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