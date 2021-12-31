Ринок землі: на Полтавщині уклали майже 5 тисяч земельних угод

На Полтавщині від початку дії ринку землі, тобто з 1 липня 2021-го року, уклали 4 803 угод щодо продажу земельних ділянок. Такі дані станом на 31 грудня опублікували на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Угоди стосуються ділянок сільськогосподарського призначення. Загальна їх площа на Полтавщині – 13 205 гектарів, повідомили на сайті Мінагрополітики.

Загальна сума, на яку уклали угоди щодо купівлі-продажу, – понад 247 мільйонів гривень.

«На Полтавщині пайовики свої угоди роблять тихо, і роз’яснень від адміністрації не потребують. А от що стосується фермерів, то ми консультаціями допомагаємо. Там має бути спеціальний рахунок. Не всі нотаріуси на початку роботи ринку (ринку землі – ред.) були готові. Зараз уже система стала на рейки більш-менш,, і якщо виникають питання серйозні, ми до Міністерства звертаємось», – розповів Суспільному керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов.

Нині область посідає третє місце в Україні за кількістю укладених земельних угод. Крім Полтавщини, найбільше їх на Харківщині – 6 932, та Сумщині – 4 873.

За даними Міністерства аграрної політики, загалом в Україні діє 64 818 земельних угод. Це щодо майже 168,2 тисяч гектарів.

Що відомо:

Із 1 липня в Україні запрацював ринок землі. Він надає право землевласникам продавати та купувати ділянки сільськогосподарського призначення.

Спочатку ринок запрацював для фізичних осіб. Вони зможуть придбати не більше 100 гектарів площі в одні руки. А із 2024-го зможуть купувати юридичні особи – до 10 тисяч гектарів. Продавати ділянки зможуть пайовики, але державні і комунальні землі розпродувати заборонено. Так само, як і землю у 50-кілометровій зоні від кордону. А для іноземців ринок буде можливим після референдуму.

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