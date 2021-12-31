Мав ознаки алкогольного сп'яніння: у Мукачеві вантажівку перекинуло на бік

На відрізку траси Київ-Чоп у Мукачеві вантажівку "MAN" перекинуло на бік. Патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, — повідомив телефоном Суспільному речник патрульної поліції у Закарпатській області Ернест Завадський.

За його словами автопригода сталася 31 грудня близько першої години ночі.

"Водій вантажівки, рухаючись у бік Мукачева, не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Внаслідок удару вантажівка отримала механічні пошкодження. Водій від допомоги медиків відмовився", — розповів Ернест Завадський.

Фото з Viber: "Увага Радар"

Речник закарпатських патрульних зазначив, що поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, однак, чоловік від проходження тесту на приладі "Драгер" або у медзакладі відмовився.

У підсумку на водія патрульні склали три адмінматеріали: за скоєння ДТП (ст.124 КУпАП), керування транспортним засобом у нетверезому стані (ч.1 ст.130 КУпАП), а також за відсутність необхідних для керування документів (ч.1 ст.126 КУпАП). Якщо рішенням суду водія визнають нетверезим, то чоловіку може загрожувати штраф розміром 17000 грн, а також позбавлення водійських прав строком на 1 рік.

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