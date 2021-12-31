COVID-19 на Волині: 104 нових випадків за добу, дві людини померли

За останню добу на Волині підтвердили 104 нових випадків коронавірусної інфекції. Двоє людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 31 грудня повідомили в обласному центру контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 253 людей. Два летальних випадки зафіксували в Ковельському районі – 2 випадки по Ковельській територіальній громаді.

За добу методом ПЛР протестували 503 людини. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 25 хворих

Берестечківська ТГ – 1 хворий

Городищенська ТГ – 1 хворий

Горохівська ТГ – 5 хворих

Колківська ТГ – 1 хворий

Мар’янівська ТГ – 3 хворих

Олицька ТГ – 2 хворих

Підгайцівська ТГ – 5 хворих

Цуманська ТГ – 2 хворих

Іваничівська ТГ – 1 хворий

В. Волинська ТГ – 5 хворих

Литовезька ТГ – 1 хворий

Нововолинська ТГ – 3 хворих

Оваднівська ТГ – 1 хворий

Устилузька ТГ – 3 хворих

Любешівська ТГ – 5 хворих

Маневицька ТГ – 4 хворих

Вишнівська ТГ – 1 хворий

Голобська ТГ – 2 хворих

Дубечненська ТГ – 1 хворий

Забродівська ТГ – 2 хворих

Ковельська ТГ – 14 хворих

Луківська ТГ – 1 хворий

Любомльська ТГ – 1 хворий

Ратнівська ТГ – 5 хворих

Старовижівська ТГ – 5 хворих

Турійська ТГ – 4 хворих

За весь час пандемії в області захворіли 103 778 людей. 100 001 волинянин одужав від COVID-19. 2 181 житель області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо