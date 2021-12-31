COVID-19 на Волині: 104 нових випадків за добу, дві людини померли

За останню добу на Волині підтвердили 104 нових випадків коронавірусної інфекції. Двоє людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 31 грудня повідомили в обласному центру контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужали 253 людей. Два летальних випадки зафіксували в Ковельському районі – 2 випадки по Ковельській територіальній громаді.
За добу методом ПЛР протестували 503 людини. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 25 хворих
- Берестечківська ТГ – 1 хворий
- Городищенська ТГ – 1 хворий
- Горохівська ТГ – 5 хворих
- Колківська ТГ – 1 хворий
- Мар’янівська ТГ – 3 хворих
- Олицька ТГ – 2 хворих
- Підгайцівська ТГ – 5 хворих
- Цуманська ТГ – 2 хворих
- Іваничівська ТГ – 1 хворий
- В. Волинська ТГ – 5 хворих
- Литовезька ТГ – 1 хворий
- Нововолинська ТГ – 3 хворих
- Оваднівська ТГ – 1 хворий
- Устилузька ТГ – 3 хворих
- Любешівська ТГ – 5 хворих
- Маневицька ТГ – 4 хворих
- Вишнівська ТГ – 1 хворий
- Голобська ТГ – 2 хворих
- Дубечненська ТГ – 1 хворий
- Забродівська ТГ – 2 хворих
- Ковельська ТГ – 14 хворих
- Луківська ТГ – 1 хворий
- Любомльська ТГ – 1 хворий
- Ратнівська ТГ – 5 хворих
- Старовижівська ТГ – 5 хворих
- Турійська ТГ – 4 хворих
За весь час пандемії в області захворіли 103 778 людей. 100 001 волинянин одужав від COVID-19. 2 181 житель області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби на Волині виявили 126 нових випадків за добу, дев'ятеро людей померли.
- З 30 грудня до "жовтої" карантинної зони переходить Волинська область. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
- За добу 30 грудня проти COVID-19 в області зробили 2 715 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 102 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 291 558 людей, отримали додаткову дозу – 19 людей. Загалом проведено 614 679 щеплень.