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COVID-19 на Волині: 104 нових випадків за добу, дві людини померли
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 на Волині: 104 нових випадків за добу, дві людини померли

Лариса Літвицька
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COVID-19 на Волині: 104 нових випадків за добу, дві людини померли Фото:Уніан

За останню добу на Волині підтвердили 104 нових випадків коронавірусної інфекції. Двоє людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 31 грудня повідомили в обласному центру контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 253 людей. Два летальних випадки зафіксували в Ковельському районі – 2 випадки по Ковельській територіальній громаді.

За добу методом ПЛР протестували 503 людини. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 25 хворих
  • Берестечківська ТГ – 1 хворий
  • Городищенська ТГ – 1 хворий
  • Горохівська ТГ – 5 хворих
  • Колківська ТГ – 1 хворий
  • Мар’янівська ТГ – 3 хворих
  • Олицька ТГ – 2 хворих
  • Підгайцівська ТГ – 5 хворих
  • Цуманська ТГ – 2 хворих
  • Іваничівська ТГ – 1 хворий
  • В. Волинська ТГ – 5 хворих
  • Литовезька ТГ – 1 хворий
  • Нововолинська ТГ – 3 хворих
  • Оваднівська ТГ – 1 хворий
  • Устилузька ТГ – 3 хворих
  • Любешівська ТГ – 5 хворих
  • Маневицька ТГ – 4 хворих
  • Вишнівська ТГ – 1 хворий
  • Голобська ТГ – 2 хворих
  • Дубечненська ТГ – 1 хворий
  • Забродівська ТГ – 2 хворих
  • Ковельська ТГ – 14 хворих
  • Луківська ТГ – 1 хворий
  • Любомльська ТГ – 1 хворий
  • Ратнівська ТГ – 5 хворих
  • Старовижівська ТГ – 5 хворих
  • Турійська ТГ – 4 хворих

За весь час пандемії в області захворіли 103 778 людей. 100 001 волинянин одужав від COVID-19. 2 181 житель області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби на Волині виявили 126 нових випадків за добу, дев'ятеро людей померли.
  • З 30 грудня до "жовтої" карантинної зони переходить Волинська область. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
  • За добу 30 грудня проти COVID-19 в області зробили 2 715 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 102 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 291 558 людей, отримали додаткову дозу – 19 людей. Загалом проведено 614 679 щеплень.
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