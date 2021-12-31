Катедра у центрі Тернополя оточена правоохоронцями

Сьогодні, близько 9-ї години, Архикатедральний Собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ оточили правоохоронці. Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Біля храму працювали поліцейські та кінологи. Вхід до катедри відгородили маркувальною стрічкою, а перехожих просили не наближатися до місця події.

Фото: Ірина Моргун/Суспільне Тернопіль Біля храму працює поліція

За попередньою інформацією йдеться про вибухонебезпечні предмети на території катедри.

Фото: Леся Продоус/Суспільне Тернопіль Правоохоронці стежили за порядком

О 9.40 маркувальну стрічку стрічку зняли, двері до храму залишалися зачиненими.

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