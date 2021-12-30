Кінець року – час підбивати підсумки. Суспільне Чернігів зібрало історії, події, відеоматеріали, які ви дивилися та лайкали найбільше.

У цьому матеріалі ми покажемо, яке відео набрало найбільше переглядів, які матеріали стали найпопулярнішими на Facebook та скільки людей відвідали наш сайт.

Для початку статистика

В YouTube протягом 2021 року наші відео подивилися 5 491 837 разів, а кількість підписників нарешті перевалила за 30 тисяч, і станом на 29 грудня – 31 333 підписників.

На сайті suspilne.media в Чернігівській області протягом року ми нарахували 2 053 283 активних читачів. Водночас, понад 5 мільйонів 175 тисяч разів переглянули сторінки з нашими матеріалами. В середньому, кожен з вас читав новини Суспільне Чернігів на сайті suspilne.media протягом 9,5 хвилин, що відповідає часу прочитання великого та змістовного інформаційного матеріалу.

В Instagram у нас 15 564 тисяч підписників (станом на 29 грудня, – ред.).

А на Facebook охоплення аудиторії становить 18 199 804 людей (станом на 29 грудня, – ред.).

Ну і, звісно, про гаджети, завдяки яким наші матеріали дивляться та читають мільйони разів за рік. Переважна більшість читає та дивиться Суспільне Чернігів зі смартфонів – 88,2%; з комп’ютера – 10,2%; з планшета – 1,5%.

Найпопулярніші матеріали

Почнемо з показників Facebook.

Тут за 2021 рік на відеосюжетах Суспільне Чернігів хоча б на секунду зупинили свою увагу більш як 74 мільйонів разів, а ось протягом хвилини та більше нарахували 24,3 мільйона переглядів.

Найпопулярнішим матеріалом минулого року на Facebook стала історія 70-річного Миколи Тараканова із Ніжина. Чоловік власноруч зробив собі кабріолет: мотор від BMW, бампер з "Волги", а замість фар кімнатні люстри. Це відео зібрало 6 362 841 переглядів.

Загалом, найкраще на Facebook ви дивилися життєві історії, які не потребують зайвих слів. Зокрема, 3 620 512 переглядів набрала історія "Продав коня і зробив трактор: житель села Велике Устя вдома збирає техніку для господарства".

У свою чергу, 3 224 156 переглядів набрала історія — "Житель Конятина, що на Сосниччині, розводить вдома диких свиней".

В топ-5 на Facebook також відео, які стосуються смертельної ДТП біля Брусилова: 3 225 629 переглядів – "Подробиці ДТП з 13 загиблими" та 1 932 771 переглядів – "Історія чоловіка, який забронював місце в маршрутці, але не поїхав".

Подробиці смертельної ДТП також в топі новин і на сайті suspilne.media Зокрема, розповідь свідка про обставини ДТП переглянули 420 231 раз. В той час як коментар дружини водія фури, якого обвинувачують у скоєнні аварії з 13 загиблими, переглянули 198 352 рази. Першу ж інформацію щодо цього ДТП на нашому сайті перечитали 107 150 разів. 170 330 переглядів зібрала історія 13-річної породіллі, яку виписали з лікарні. Подробиці щодо розслідування причин смерті нардепа Антона Полякова – 132 704 перегляди.

Згідно зі статистикою, протягом 2021 року найпопулярнішими відеосюжетами на YouTube Суспільне Чернігів (на 29 грудня, -ред.) стали життєві історії, дорожні пригоди та кримінал. Серед топових матеріалів – новинні сюжети, програма "Сьогодні. Головне" та проєкт "Кадри".

"Вагітна у 12" – 486 669 переглядів.

"Аварія біля Чернігова: 11 людей загинули, 8 травмовані" – 216 930 переглядів.

"Чернігівка підібрала на вулиці цуценя, яке виявилося вовком" – 170 844 переглядів.

"Кому підвищують пенсію з 1 січня 2021 року? | Сьогодні. Головне" – 125 286 переглядів.

"Багатодітні родини з усієї країни: як жителька Дроздівки намагається зберегти школу і відродити село" – 96 646 переглядів.

"Подробиці ДТП з 13-ма загиблими на Чернігівщині" – 88 028 переглядів.

"Фуру, яка біля Чернігова злетіла у Десну, підняли з води. Водій загинув" – 83 445 переглядів.

"Вбивство поліцейського на Масанах у Чернігові: хронологія подій" – 82 676 переглядів.