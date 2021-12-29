2021 рік: перемоги та поразки херсонських спортсменів

Олімпійські ігри – 2020 у Токіо

Херсонську область на Олімпійських іграх-2020 у Токіо представляли шість спортсменів, які змагалися у п’яти видах спорту.

Це Анастасія Павлова – стрільба з лука, Андрій Проценко - стрибки у висоту, Ірина Новожилова та Гліб Піскунов – метання молоту, Алла Белінська – вільна боротьба, Микола Просторов – стрибки на батуті. Жоден із них не отримав олімпійських нагород. Україна ж на цих Олімпійських Іграх виборола 19 медалей: 1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових нагород. Двом спортсменам - плавцю Михайлові Романчуку та каноїстці Анастасії Лузан вдалося двічі здобути медаль Олімпіади.

Паралімпійські ігри

На Паралімпійських іграх – 2020, які проходили теж у Токіо, Херсонщину представляли дві спортсменки - плавчиня Єлизавета Мерешко та легкоатлетка Яна Лебєдєва.

Єлизавета потрапила до списку найтитулованіших українців Паралімпіади. На її рахунку 5 медалей: дві золоті, дві срібні та одна бронзова.

Фото: Суспільне Спорт Перемога Єлизавети Мерешко

Яна Лебєдєва виборола золоту медаль у метанні диску та бронзову у штовханні ядра. Для Яни це були перші змагання такого рівня.

Фото: Яна Лебедєва/Facebook Перемога Яни Лебедєвої

Загалом збірна України за час виступів у Токіо здобула 98 медалей: 24 золотих, 47 срібних та 37 бронзових. Українці виступали у п'ятнадцяти видах спорту, у десяти з них вибороли нагороди.

Чемпіон світу з джиу-джитсу, який працює двірником

Гучна історія 2021-року. 48-річний Ігор Євтушенко – Чемпіон Європи та України з бразильського джиу-джитсу. Чоловік працює двірником у Херсонський школі № 57.

Відомим він став після того, як у соцмережах попросив допомоги – зібрати гроші на участь у Чемпіонаті світу. У чоловіка мінімальна заробітна плата, тож квиток до Арабських Еміратів придбати було неможливо. Спортсмена підтримали небайдужі українці, він потрапив на Чемпіонат і переміг – отримав омріяне звання чемпіона світу з джиу-джитсу.

Фото: Суспільне Херсон Чемпіон з джиу-джитсу Ігор Євтушенко

Заплив у Скадовську, який приурочили до 30-ї річниці Незалежності

28 серпня 41 плавець долав дистанцію у майже 6,5 кілометрів з острова Джарилгач до берега у Скадовську, що на Херсонщині. Збиралися з 06:00, стартували о 08:25. Усю дистанцію подолали 32 людини, зійшли з неї 9. Наймолодшою учасницею була 17-річна дівчина, найстаршим — 75-річний чоловік. Найшвидшим часом подолання дистанції стали 2 години 24 секунди. Заплив був безкоштовним і заявлений як любительський. На нього зібралися жителі Києва, Херсона, Миколаєва, Запоріжжя та інших міст України. За запливом спостерігали медики, рятувальники, прикордонники та морська охорона, загалом 6 човнів. Процес значно ускладнювала велика кількість медуз, яка спостерігається у Чорному та Азовському морях. Деякі учасники зізналися, що не допливли саме через них. Заплив у Скадовську відбувався втретє.

Фото: Суспільне Заплив у Скадовську

Перший в історії кубок України з кайт-флаїнгу

У червні на Херсонщині відбувся перший в історії кубок України з кайт-флаїнгу. За "золото" змагалися команди Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Рівненської областей. Кайт-флаїнг – це процес запуску та керування повітряним змієм. Ця культура прийшла до нас із Азії. Цей спорт відомий у Китаї та Індії.

В Україні він тільки набирає популярності. Змагання тривали два дні. Першого дня запускали повітряних зміїв у Херсоні, другого – в Олешківських пісках.

Фото: Суспільне Херсон Кайт-флаїнг

Херсонському "Кристалу" - 60

Херсонському футбольному клубу "Кристал" 2021-го виповнилось 60 років. Його створили як команду напівпровідникового заводу. 1978-го херсонці посіли 5 місце у змаганнях за першість країни. Цьогорічний сезон для команди був важким. Змінився тренер та більш ніж на 50 % оновився склад команди. Більшість матчів були не на користь херсонського "Кристалу".

Навіть у свій день народження команда програла "Перемозі" з Дніпра з рахунком 0:2. Не кращим був і останній матч сезону, який кристалівці зіграли у Полтаві. Його рахунок 4:1 на користь господарів поля.

Фото: МФК "Кристал"/Facebook Херсонська футбольна команда "Кристал"

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