31 грудня усі автобусні маршрути в Дніпрі працюватимуть у звичайному режимі. Про це на брифінгу повідомив начальник управління транспорту міськради Олександр Лещенко.

"Враховуючи досвід минулих років та те, що багато святкових локацій з’явилося у різних районах міста, подовження роботи громадського транспорту на усю новорічну ніч не буде", – зазначив Олександр Лещенко.

1 та 2 січня автобусні маршрути працюватимуть за графіком вихідного дня – буде зменшено кількість рухомого складу, додав він.

Міський електротранспорт також 31 грудня курсуватиме у звичайному режимі за графіком робочого дня.

У новорічну ніч пасажири зможуть скористатися трамваями № 9, 12, 15, 19, 11, 14, 16.

"Також ми додамо два графіки роботи трамвая № 1, з інтервалом у 30 хвилин. 1 січня – вихідний день, тож електротранспорт почне працювати на годину пізніше, о 6:00», – розповів заступник директора комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт" Володимир Сусленков.

7 січня трамваї та тролейбуси працюватимуть у режимі вихідного дня, сказав він.

Графік роботи транспорту в новорічну ніч дивіться тут.

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