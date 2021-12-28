12-річна Настя Апанасенко має алопецію. Діагноз дівчині поставили у 4 роки, а з 5 — вона у гімнастиці. Настя навчається у 7 класі й щодня, іноді двічі на день, ходить на тренування. Дівчина вже має звання чемпіонки України фізкультурно-спортивного товариства "Спартак", тричі ставала чемпіонкою Харківської області серед гімнасток свого віку, та мріє у майбутньому увійти до збірної України та поїхати на Олімпіаду.

Як дівчинка живе з невиліковною хворобою, через яку не має волосся на голові, Настя розповіла Суспільному.

"Підіймаю голову і йду вперед"

"Я як усі, я не відчуваю себе такою особливою, що от я без волосся, а вони — з волоссям. Я не звертаю увагу на те, що хтось показує пальцем чи сміється, я підіймаю голову і йду вперед", — каже Настя, сидячи у кімнаті, де на стіні висять десятки медалей, а у шафах стоять кубки, а також діадема та обруч. Їх дівчина не одягає.

Суспільне Харків

"У дитинстві я могла ображатися, ховатися, плакала, мені тоді мама казала: "Ось, ти — така. І ти — найкрутіша! Йди вперед і не дивись ні на кого", — каже Настя.

Суспільне Харків

Не стали ховатися

Родина Насті стикалася із нерозумінням. У дитячому садочку дитину не приймали, інші діти сміялися, а вихователька, каже мама Насті, не захотіла говорити про проблеми у колективі з іншими батьками, тож попросила забрати Настю і не приводити до закладу.

"Нас попросили піти з дитячого садочка, це був день народження Насті. Ми відсвяткували його, а після нам пояснили, що нам треба залишити садочок, тому що інші діти сміються над нею. Вихователька мені сказала: "Закрийте свою дитину вдома і нікому не показуйте", — згадує Валерія Гранкіна, мама Насті.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Валерія ж зробила протилежне — заборонила доньці носити перуки.

"Я розуміла, якщо вона один раз вдягне перуку і її це врятує від косих поглядів — а це її від таких поглядів врятує — то потім я перуку з неї не зніму. І вона буде все життя ховатися", — каже Валерія.

"Цю дитину можна відправляти до космосу"

Алопеція — це патологічне випадіння волосся. У Насті з трьох років почали з'являтися пролисини, тоді — заростати. Коли пролисини стали більші, родина звернулася до лікаря, який спеціалізується на волоссі.

У 4 роки Настя повністю втратила волосся. Відтоді родина їздить закордон, консультується з лікарями. Висновок один — дитина здорова, але вилікувати алопецію неможливо. Її причину медики також встановити не можуть, каже Валерія.

Суспільне Харків

"Нам сказали, що цю дитину можна відправляти до космосу, тому що вона повністю здорова. І на цей час немає ніякого пояснення, чому у неї алопеція. Немає жодних ліків, які могли б допомогти волоссю рости. Цибулинки є, десь волосся є, брови та вії є, але на голові вони не ростуть. Зараз багато знайомих говорять мені про те, що ще років п’ять м і з’являться якісь ліки. Ми знаємо, чи це буде", — говорить мама Насті.

Вона називає доньку інопланетянкою та людиною з майбутнього.

"Тому я їй кажу, що вона дана нам для того, щоб ми щось усвідомили. Щоб ми почали більше приймати інших людей з іншими особливостями. Адже окрім алопеції, дуже багато є того, що приховується людьми. Просто ми вирішили це не приховувати, а показувати й розповідати людям. І мені здається, і я їй кажу про те, що вона прийшла до нас, щоб зробити світ добрішим і людей добрішими", — каже Валерія.

Суспільне Харків

"Журі її помічає"

Тренерка школярки Аліса Бойко каже: Настя перспективна спортсменка.

"Їй попусту давати не можна, вона така ж дитина, як і всі. Чим більше її жалієш, тим більше вона жаліє себе сама. Журі її помічає — це однозначно. Не всі розуміють, що саме з нею, багато хто ставить питання. Але оскільки ми виступаємо часто, по два-три рази на місяць, її вже всі знають", — каже Бойко.

Настя планує тренуватися і надалі, відпрацьовує елементи вдома і мріє потрапити на Олімпіаду.

Суспільне Харків

"Моя мета — потрапити до збірної. А друга, якщо я потраплю до збірної, хочу поїхати на Олімпіаду, і там взяти "золото", — каже Настя.

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