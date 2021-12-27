Як працюватимуть медичні заклади Хмельницького у вихідні та святкові дні

У Хмельницькому під час новорічно-різдвяних свят медичні заклади міста прийматимуть громадян за зміненим графіком. Про це йдеться у повідомлені пресслужби Хмельницької міської ради.

1-9 січня прийом хмельничан здійснюватиметься у першій половині дня. Графік роботи медичних закладів Хмельницького під час святкових днів:

1, 2, 7 і 9 січня з 09:00 до 12:00:

в приміщенні поліклініки №3 на вулиці Майборського, 16 працюють черговий лікар загальної практики та медична сестра, лікар-педіатр та медична сестра, контакті телефони — 73-09-03, 73-09-04, 067-398-63-43, 067-398-63-41;

в приміщенні поліклініки №4 на вулиці Молодіжній, 9 працюють черговий лікар загальної практики та медична сестра, лікар-педіатр та медична сестра, контакті телефони — 73-09-16,73-09-10, 067-398-63-83, 067-398-63-21;

в приміщенні поліклініки №1 на вулиці Подільській, 54 працюють черговий лікар загальної практики та медична сестра, контакті телефони — 65-11-12, 068-319-25-83;

в приміщенні поліклініки №2 на проспекті Миру, 61 працюють черговий лікар загальної практики та медична сестра, контакті телефони — 63-00-16, 068-319-33-67.

3 і 8 січня з 09:00 до 14:00:

в амбулаторіях Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 чергування проходить за графіками суботи;

в амбулаторіях Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги №2 чергування проходить за графіками суботи.

Травмпункти міської та міської дитячої лікарень працюватимуть цілодобово.