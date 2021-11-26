СБУ викрила на хабарі директора держпідприємства Міноборони на Хмельниччині

Ввечері 5 січня під час отримання хабаря працівники Служби безпеки України затримали директора держпідприємства Міноборони на Хмельниччині. За гроші посадовець обіцяв не розривати договір оренди складських приміщень, які належать Міністерству оборони.

Про це Суспільному повідомила речниця УСБУ у Хмельницькій області Людмила Рябчук.

"Встановлено, що посадовець обклав "даниною" місцевого підприємця, який орендував складські приміщення, що належать Міністерству оборони. Зловмисник вимагав "щомісячні платежі" у власну кишеню, а за це обіцяв не розривати договір оренди", - каже Людмила Рябчук.

Додає, затримали чоловіка під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч гривень.

Фото: СБУ Фото: СБУ

"В межах кримінального провадження вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - повідомила Людмила Рябчук.

Наразі проводяться обшуки у службових приміщеннях держпідприємства. Слідчі дії тривають.

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