Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок громадянину України, який збирав інформацію про українські військові підрозділи, що дислоковані на території Хмельниччини, та передавав її спецслужбам Російської Федерації.

Про це Суспільному розповіла речниця УСБУ у Хмельницькій області Людмила Рябчук.

"Чоловіка визнали винним за частиною 1 статті 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України та із застосуванням статті 69 кримінального кодексу призначили йому покарання 5 років позбавлення волі. Але на підставі статті 75 кримінального кодексу його звільнили від відбування покарання і встановили іспитовий строк тривалістю три роки", - каже Людмила Рябчук.

Що відомо

Співробітники СБУ затримали чоловіка під час фільмування руху колони військової техніки одного з підрозділів Збройних сил України.

За даними слідства, затриманий на початку 2021 він переїхав з Луганської області на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі. Одразу ж ініціював співробітництво з окупантами. За дорученням спецслужб збирав розвідувальну інформацію про Збройні Сили України. Особливу увагу приділяв військовим частинам, які задіяні в операції Об’єднаних сил.

Для зв’язку зі своїм інформатором використовували закриті канали зв’язку, у тому числі для відправлення електронних повідомлень.

У квітні-травні 2021 року зловмисник тричі передавав зібрану інформацію:

Детальні схеми територій розташування військових частин із зазначенням місця знаходження контрольно-пропускних пунктів, паркування транспортних засобів;

Інформацію про зберігання фугасів і мін;

Чисельність особового складу військових частин, тощо.

За надану інформацію агент регулярно отримував оплату переказами на платіжну карту одного з українських банків.