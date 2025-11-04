У НАБУ повідомили про обшук із застосуванням сили в їхнього працівника

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило, що вночі спецпризначенці і прокурори ОГП провели обшук у співробітника Бюро, застосувавши силу.

Про це йдеться у повідомлення НАБУ.

"Сьогодні (4 листопада, – ред.) близько третьої ночі прокурори Офісу генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника НАБУ. До співробітника НАБУ було застосовано фізичну силу. Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось", — йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що обшук відбувався без ухвали суду та, ймовірно, пов'язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов'язків.

"Цей співробітник НАБУ бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України. За наявною інформацією, напередодні обшуку за вказаним співробітником здійснювалось негласне спостереження. Обставини події та причетні особи встановлюються", — повідомили в бюро.

У повідомленні не вказується ні місце обшуків, ні посада співробітника НАБУ. Суспільне звернулося по коментар до Офісу генпрокурора.