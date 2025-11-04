Староста Малозагорівського старостинського округу, що на Чернігівщині, Микола Пшеничний розповів, що "хлопці хотіли розібрати російський безпілотник й сталася детонація".

Так він прокоментував Суспільному ситуацію 3 листопада, коли двоє працівників агропідприємства "Дружба Нова" 2004 і 1993 років народження загинули, ще один чоловік 1973 року — зазнав осколкових поранень.

"Всіх же попереджаємо, що не можна підходити до дронів, «шахедів», ракет".

Нагадаємо, вибух стався орієнтовно об 11-й годині у полі села Мала Загорівка Борзнянської громади. Троє чоловіків — працівники підприємства — збирали на полі кукурудзу й під'їхали до нерозірваного БпЛА на тракторі, зупинившись орієнтовно за кілька метрів від нього, розповів староста. Коли вони підійшли до БпЛА, додав він, то підірвались.

Суспільне зверталося до керівництва підприємства, але вони ситуацію не прокоментували. Внаслідок вибуху також пошкоджена техніка агропідприємства, а саме три трактори.