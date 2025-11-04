В Україні збільшується споживання електроенергії. У вівторок, 4 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження для населення і промисловості.

Про це повідомили в Укренерго.

Як зазначили у компанії, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 4 листопада, станом на 7:30, воно було на 2,5% вищим, ніж в той самий час напередодні. Причина – хмарна погода з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

"Сьогодні в кількох регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання. З 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – діятимуть графіки погодинних відключень. У тих же областях вимушено будуть застосовуватись також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що зберігається потреба в ощадливому енергоспоживанні.

Споживачів просять обмежити користування потужними електроприладами вранці до 11:00 та у вечірні години максимального споживання – з 15:00 до 22:00.

Як повідомили у Міненерго, війська РФ завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. На об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.