Трамп приніс на інтервʼю надрукований список 8 війн, які він нібито закінчив

Президент США Дональд Трамп приніс із собою на інтервʼю видрук зі списком воєн, які він нібито закінчив.

Під час інтерв'ю на телеканалі CBS News Трамп вийняв із внутрішньої кишені піджака роздрукований допис Держдепартаменту у соцмережі Х.

На аркуші була його фотографія з піднятим кулаком і список "воєн, які він завершив". На листку було написано: "Президент Трамп – Президент миру. Президент Трамп закінчив 8 воєн лише за 8 місяців".

Президент наголосив, що приніс цей аркуш спеціально, щоб нагадати про мирні ініціативи свого уряду.

У списку зазначені такі війни:

Камбоджа і Таїланд;

Косово і Сербія;

Демократична Республіка Конго і Руанда;

Індія і Пакистан;

Ізраїль і Іран;

Єгипет і Ефіопія

Азербайджан і Вірменія;

Ізраїль і ХАМАС.

"Я приніс маленький список… Подивіться – ось війни. Скільки з них я припинив: ось Камбоджа – Таїланд, Косово – Сербія, Конго й Руанда, Пакистан та Індія – це мала бути серйозна історія, вони тоді збили сім літаків. Ізраїль та Іран – ви про це чули. Єгипет і Ефіопія – ще одна непроста ситуація. Ефіопія збудувала велику дамбу, через яку вода не надходить у Ніл. Вірменія й Азербайджан. І якщо поглянути – Ізраїль і ХАМАС, це, знаєте, теж складна ситуація, але все буде добре", – сказав Трамп.

Він зазначив, що більшість воєн він закінчив завдяки погрозам заблокувати цим країнам можливість вести бізнес зі США.

"У багатьох випадках, десь у 60% – я казав: "Якщо ви не припините воювати, я введу мита проти обох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами", – сказав президент США.

На питання, чому це не спрацювало з очільником Кремля, Трамп відповів: "Це спрацювало з Путіним, я думаю. Я з ним вчинив інакше, бо ми не маємо багато торгівлі з Росією. Я думаю, що він дуже хоче зайти та торгувати з нами".

Трамп наголосив, що дев'ята війна, яку він хоче припинити, – війна Росії проти України.

"До дев'ятого місяця я зупинив вісім воєн. Єдина, в якій мені ще не вдалося, і це станеться, це Росія-Україна, яка, як я думав, буде найлегшою, бо в мене дуже добрі стосунки з Путіним", — сказав він.

Трамп припустив, що зможе закінчити війну РФ проти України протягом кількох місяців.