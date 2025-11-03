Перейти до основного змісту
Укренерго: 4 листопада обмеження діятимуть для населення і промисловості
Укренерго: 4 листопада обмеження діятимуть для населення і промисловості

Надія Собенко
Енергетика
Лінії електропередач у Балаклійській громаді, Харківська область, липень 2024 року. Суспільне Харків/Євген Гертнер

У вівторок, 4 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії для населення і промисловості.

Про це повідомили в Укренерго.

У компанії зазначили, що причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • Графіки погодинних відключень для населення діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 — обсягом від 0,5 до 1,5 черги;
  • Графіки обмеження споживання для промислових споживачів — з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

В Укренерго зазначили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Інформацію про зміни повідомлятимуть обленерго.

Споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію.

