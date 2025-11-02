Перейти до основного змісту
Укренерго: 3 листопада у кількох регіонах діятимуть графіки відключень
Надія Собенко
Енергетика.

У понеділок, 3 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії для населення і промисловості.

Про це повідомили в Укренерго.

У компанії зазначили, що причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • Графіки погодинних відключень для населення діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 — обсягом від 0,5 до 2 черг
  • Графіки обмеження споживання для промислових споживачів — з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.

В Укренерго зазначили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Інформацію про зміни повідомлятимуть обленерго.

Споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію.

