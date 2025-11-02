У США через 63 роки розкрили зґвалтування та вбивство 9-річної дівчинки

Американські слідчі змогли встановити особу чоловіка, який у 1962 році зґвалтував і вбив 9-річну Керол Енн Догерті в місті Брістоль, штат Пенсильванія.

Про це повідомляє ABS News.

Злочин трапився 22 жовтня 1962 року. Того дня 9-річна Керол Енн Догерті йшла до бібліотеки, але дорогою її зґвалтували та задушили у римо-католицькій церкві Святого Марка у Брістолі.

"Ми вважаємо, що це може бути єдиний випадок зґвалтування та вбивства маленької дівчинки у церкві у США", – заявила на пресконференції окружна прокурорка округу Бакс Дженніфер Шорн.

Розслідування, проведене великим жюрі, встановили особу вбивці. Ним виявився Вільям Шрейдер, якого Шорн описала як “справжнього хижака”.

Хоча чоловік помер ще у 2002 році, його пов’язують з вбивством дівчинки, "завдяки збігу доказів десятирічної давнини та нещодавніх слідчих дій", наголосила Шорн.

У 1962 році свідок повідомив, що бачив Шрейдера, який мешкав біля церкви, поблизу храму приблизно у момент вбивства, і поліція спочатку допитала його, повідомила прокуратура. Підозрюваний не пройшов тест на поліграфі, і слідчі встановили, що він збрехав щодо свого алібі. Після того, як Шрейдер зрозумів, що його підозрюють у скоєнні злочину, він покинув Пенсильванію та переїхав на південь, сказала Шорн.

"Життя Шрейдера було відзначено насиллям та сексуальним насиллям, особливо щодо молодих, не статевозрілих та підлітків жіночої статі", – наголосили у прокуратурі.

Слідчі встановили, що він сексуально домагався майже кожної дівчинки, "до якої мав доступ".

У 1990-х роках було проведено аналіз лобкового волосся, зібраного у Шрейдера на початку розслідування, і він показав “значне співпадіння” з волоссям, знайденим на руці вбитої дівчинки. Загалом під час розслідування, яке тривало десятиліттями, було досліджено лобкове волосся 141 чоловіка, і "всі інші особи були виключені".

Прорив у розслідуванні справи наступив у 2024 році, коли слідчі допитали пасинка Шрейдера, який розповів, що вітчим двічі зізнавався йому у скоєному. Шрейдер розповідав пасинку, що заманив Керол Енн всередину церкви, зґвалтував та був змушений вбити, щоб вона нічого не розповіла.

Сестра вбитої Кей Догерті зауважила, що вбивство Керол Енн назавжди змінило життя її сім’ї.

"Наша сім’я жила без відповідей, і невизначеність, пов’язана зі смертю Керол, стала частиною нас. Мої батьки пішли з життя, так і не дізнавшись, хто вбив їхню доньку. Після стількох десятиліть невідомості це відкриття нарешті приносить закриття та правду про рану, яка так і не загоїлась", — сказала вона.