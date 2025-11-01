Китай відправив на орбіту наймолодшого астронавта та чотирьох лабораторних мишей

Китай запустив нову місію до своєї космічної станції "Тяньгун", до складу якої увійшов наймолодший астронавт країни та чотири лабораторні миші — перші тварини, які братимуть участь в експериментах на борту китайської орбітальної станції.

Про це пише Reuters.

Ракета "Чанчжен-2F" з екіпажем місії "Шеньчжоу-21" стартувала з космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі на північному заході Китаю.

У складі екіпажу — командир місії, досвідчений пілот Чжан Лу, 32-річний інженер-льотчик Ву Фей, який став наймолодшим китайським астронавтом, та спеціаліст із наукового обладнання Чжан Хунчжан, 39 років.

Перед стартом астронавти попрощалися з колегами та родинами під звуки патріотичної музики.

До місії також залучено чотирьох мишей — двох самців і двох самок, які стануть частиною першого китайського експерименту на гризунах у космосі.

Очікується, що "Шеньчжоу-21" стикується зі станцією "Тяньгун" приблизно через 3,5 години після запуску.

Під час польоту екіпаж має виконати наукові експерименти, виходи у відкритий космос і встановити захисні екрани від космічного сміття на зовнішній частині станції. Також заплановано освітні трансляції для школярів і студентів, щоб заохотити інтерес до науки.

Китай не бере участі в програмі Міжнародної космічної станції (МКС) з 2011 року, коли США заборонили NASA співпрацювати з Пекіном. Замість цього країна розвиває власну орбітальну станцію "Тяньгун" і залучає партнерів — у лютому Китай підписав угоду з Пакистаном про підготовку перших іноземних "тайконавтів".